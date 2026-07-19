Un motociclista si è schiantato contro una Dacia sulla via Feltrina, all’altezza della sala slot Las Vegas, alle 14.20 di domenica 19 luglio. L’impatto ha causato l’eiezione del motociclista a terra. La strada è stata chiusa al traffico a causa dell’incidente. Le condizioni del motociclista sono considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

MONTEBELLUNA - Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, domenica 19 luglio, alle 14.20 su via Feltrina all’altezza della sala slot Las Vegas. Coinvolto un motociclista che si è schiantato brutalmente contro la fiancata di una Dacia. Ferito Il motociclista, sbalzato a terra, è in condizioni gravi e i medici stanno ancora tentando di stabilizzare le sue condizioni sul posto. Sono presenti automedica, ambulanza e elisoccorso. Motociclista si schianta contro un'auto sulla Feltrina, sbalzato a terra: è grave FOTO. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Motociclista si schianta contro un'auto sulla Feltrina, sbalzato a terra: è grave. Strada chiusa

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Motociclista e passeggero muoiono sul colpo nell'incidente contro un'auto a Salgareda

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