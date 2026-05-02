Si schianta contro un' auto a Varano motociclista sbalzato per metri | grave in elisoccorso al Maggiore
Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, lungo la strada del Boccolo nel comune di Varano dè Melegari, si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta. La moto è stata coinvolta in una collisione con un veicolo, con il motociclista sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ferito in elisoccorso all'ospedale Maggiore.
Nel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari. Una moto e un'auto si sono scontrate violentemente, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il motociclista, che è stato sbalzato per alcuni.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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