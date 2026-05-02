Si schianta contro un' auto motociclista sbalzato per metri | 46enne portato n elisoccorso E' grave in Rianimazione

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio, lungo la strada del Boccolo nel comune di Varano dè Melegari, si è verificato un incidente stradale. Un'auto è stata coinvolta in uno scontro con un motociclista, che è stato sbalzato a diversi metri di distanza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il 46enne in eliambulanza. Attualmente, l’uomo si trova in prognosi riservata in rianimazione.

Nel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari, in corrispondenza della località Case Antolotti. Una moto e un'auto si sono scontrate violentemente, per cause in corso di accertamento. Ad avere la peggio il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Si schianta contro un'auto a Varano, motociclista sbalzato per metri: grave in elisoccorso al MaggioreNel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari. Si schianta contro un'auto a Varano, motociclista sbalzato per metri: 26enne grave in elisoccorso al MaggioreNel pomeriggio di sabato 2 maggio si è verificato un grave incidente stradale lungo strada del Boccolo, nel comune di Varano dè Melegari, in... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Si schianta con la moto contro un'auto: motociclista 54enne gravissimo in Rianimazione al Maggiore; Giovanni Manucci muore a 56 anni nell'incidente tra la sua moto e due auto. Incendio divora due mezzi; Si schianta in moto all’uscita della galleria Montebello a Trieste: centauro ricoverato in prognosi riservata; Tentano una rapina e poi rubano le chiavi dell’auto: fermati tre giovani. Si schianta con la moto che prende fuoco e muore nella notteUn motociclista è morto la notte scorsa in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 387. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo dopo le 22 ha perso il controllo della moto andando a ... linkoristano.it Perde il controllo della moto e si schianta: muore ricercatore universitario (NOME)Nonostante la rapidità dell'intervento e i tentativi di rianimazione, i medici hanno dovuto arrendersi all'evidenza, dichiarando il decess ... zoom24.it Montemarano, 34enne grave in rianimazione: veglia di preghiera per Assuntino #Montemarano - facebook.com facebook mi hanno intervistato su "specializzazione in anestesia e rianimazione" il percorso più trasversale della medicina x.com