Motociclista si schianta contro un' auto sulla Feltrina il giovane sbalzato a terra | è grave Strada chiusa
Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla via Feltrina, all’altezza di una sala slot. Un motociclista si è scontrato con un’auto, una Dacia, ed è stato sbalzato a terra. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in condizioni considerate gravi. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.
MONTEBELLUNA - Un grave incidente stradale è avvenuto oggi, domenica 19 luglio, alle 14.20 su via Feltrina all’altezza della sala slot Las Vegas. Coinvolto un motociclista che si è schiantato brutalmente contro la fiancata di una Dacia. Ferito Il motociclista, sbalzato a terra, è stato stabilizzato dai soccorritori sul posto e, successivamente, elitrasportato in gravi condizioni all’ospedale di Treviso. Motociclista si schianta contro un'auto sulla Feltrina, sbalzato a terra: è grave FOTO. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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