Motociclista si schianta contro un' auto sulla Feltrina il giovane sbalzato a terra | è grave Strada chiusa

Notizia in breve

Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sulla via Feltrina, all’altezza di una sala slot. Un motociclista si è scontrato con un’auto, una Dacia, ed è stato sbalzato a terra. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi. Il motociclista è stato trasportato in ospedale in condizioni considerate gravi. Nessun altro coinvolto è stato segnalato.