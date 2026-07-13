È morto a 93 anni Paolo Fresco, ex presidente della Fiat dal 1998 al 2003 e per oltre trent’anni dirigente di General Electric. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia. John Elkann ha commentato la sua scomparsa definendolo un grande italiano. La sua carriera ha attraversato importanti ruoli nel settore industriale e finanziario. La sua morte ha suscitato reazioni nel mondo dell’economia e dell’industria italiana.

MILANO – L’economia italiana è in lutto. E’ morto all’età di 93 anni Paolo Fresco, presidente della Fiat dal giugno 1998 al febbraio 2003 e per oltre trent’anni ai vertici della General Electric. E ancora: “Sempre leale alla mia famiglia e apprezzato da chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui, nei suoi cinque anni da Presidente seppe dare alla Fiat prospettive mondiali, ponendo le basi per il rilancio degli anni Duemila. Oggi che ha raggiunto l’amata moglie Marlene, lo ricordo con affetto, stima e profonda gratitudine”. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morto Paolo Fresco, già presidente Fiat. John Elkann: “Ci lascia un grande italiano”

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