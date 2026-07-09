Un uomo di 48 anni è morto nel primo mattino di giovedì 9 luglio in un cantiere a Sesto Fiorentino. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito da un macchinario durante le operazioni di lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma l’uomo è deceduto. Lascia due figli. La dinamica dell’incidente è sotto indagine.

Sesto Fiorentino (Firenze), 9 luglio 2026 – Sarebbe stato colpito da un macchinario Cornel Teslaru Titi, 48 anni, l’uomo morto in un cantiere a Sesto Fiorentino nella prima mattina di giovedì 9 luglio. Ogni tentativo di soccorso da parte dei colleghi nei primissimi minuti e poi del 118 è stato vano. Cosa è accaduto adesso dovranno accertarlo le forze dell’ordine, intervenute con la sezione scientifica della polizia. Sul luogo della tragedia anche il dipartimento della sicurezza sul lavoro della Asl Centro. Chi era la vittima. Sotto choc i colleghi di lavoro, che stavano operando nella costruzione del capannone insieme a lui. La vicenda accade in via Lucchese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incidente, i soccorsi, la tragedia: chi era l’uomo morto sul lavoro nel capannone. Lascia due figli

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