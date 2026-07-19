Morto il Comandante Alfa aveva 75 anni

Da palermo.repubblica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È deceduto a 75 anni il Comandante Alfa, co-fondatore del Gruppo di intervento speciale dei Carabinieri. La notizia è stata comunicata senza dettagli aggiuntivi sul decesso.

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È morto a 75 anni il Comandante Alfa. Era il co-fondatore del Gis (Gruppo di intervento speciale) dell'Arma dei carabinieri. "Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del Comandante Alfa – si legge nella pagina Facebook a lui dedicata – Ci lascia un uomo speciale, che ha saputo donare affetto,valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo. Vi chiediamo di rispettare questo momento di lutto con discrezione e sensibilità". Originario di Castelvetrano, in provincia di Trapani, è stato luogotenente dell'Arma e, nel corso della sua carriera, è stato coinvolto in una serie di azioni come la rivolta nel supercarcere di Trani. 🔗 Leggi su Palermo.repubblica.it

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