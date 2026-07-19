Jennifer ‘Precious’ Finch, cantante e musicista statunitense, è deceduta a 59 anni a causa di un tumore al cervello. La cantante era nota per aver fatto parte delle band L7 e OtherStarPeople. La notizia è stata annunciata oggi, senza ulteriori dettagli sulla durata della malattia o le circostanze della morte. La sua carriera si è sviluppata principalmente negli anni ’80 e ’90, contribuendo al panorama punk rock negli Stati Uniti.

Washington, 19 luglio 2026 – Addio all’artista statunitense Jennifer ‘Precious’ Finch, scomparsa a 59 anni per una forma aggressica di tumore al cervello. Cantante e fotografa, fu a lungo la bassista e seconda vocedella band L7. Ancora oggi, era considerata una figura di riferimento della scena punk rock americana. La notizia è stata resa nota dal gruppo sui social con un addio commosso: “Un'amica, una sorella e una compagna di band. Jennifer era un’originale autentica, che ha sempre vissuto seguendo le proprie regole. Il suo impatto sulla musica, sull'arte e sulle persone che l'hanno conosciuta è incalcolabile", hanno scritto le... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio a Jennifer ‘Precious’ Finch, icona del punk rock Usa. Dalle L7 agli OtherStarPeople

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