Pensava a una semplice indigestione ma era un cancro al pancreas | la storia di Lucy morta a 57 anni
Una donna di 57 anni, inizialmente sospettata di un’indigestione, è morta di cancro al pancreas. La diagnosi è arrivata nel 2022, dopo aver avuto un tumore al seno nel 2005 e aver vissuto un periodo di remissione. La famiglia ha raccontato la vicenda a un quotidiano, evidenziando come la malattia sia stata scoperta troppo tardi. La donna è deceduta dopo aver combattuto contro la malattia per diversi anni.
Jason Venkatasamy ha raccontato a The Independent la storia della moglie Lucy Driver, dalla diagnosi di tumore al seno nel 2005 alla remissione, fino al cancro al pancreas del 2022. Dopo cure e interventi, la malattia è tornata nel 2025. Lucy è morta nel gennaio 2026 a 57 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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