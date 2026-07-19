Monza una Jaguar e una Mustang all' asta giudiziaria | la vendita non si ferma neanche in estate

Da ilgiorno.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Monza, fino al 30 luglio, si svolge un'asta giudiziaria con due auto: una Jaguar E-Pace del 2019, nera, con circa 100.000 km e un motore da 150 cavalli, viene venduta a partire da 9.000 euro. Accanto, una Mustang viene anch'essa offerta all'asta. Le vendite giudiziarie continuano anche durante l’estate, senza interruzioni.

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Monza, 19 Luglio 2026 – Non vanno in vacanza neanche in estate le aste giudiziarie. Fino al 30 luglio una Jaguar E-Pace da 150 cavalli nera, immatricolata nel 2019, con poco più di centomila chilometri percorsi, è battuta al prezzo base di 9.000 euro all'asta online indetta dall'Istituto di Vendite Giudiziarie di Monza, che ha sede a Concorezzo e si occupa di aggiudicare beni mobili provenienti da procedure di fallimento o di concordato preventivo del Tribunale di Monza. Tra auto e moto. L'istituto in passato ha già venduto una Lamborghini 5.2 v10 Rwd coupè e una Porsche Cayenne Turbo S. Per gli appassionati delle auto sportive americane c'è anche una Ford Mustang Fastback 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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