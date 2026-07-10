Nel 2003, due amici partono con zaino e telecamera per il Mustang, promettendo di tornare a proteggere quella cultura. Ora, diciotto anni dopo, uno di loro torna a dirigere un film documentario. La pellicola, premiata con il Nastro d’Argento nel 2024, racconta il viaggio e la lotta per preservare un patrimonio culturale. La collaborazione tra i due si interrompe prima di poter tornare insieme, lasciando un ricordo indelebile di quell’impegno condiviso.

R oma, 10 lug. (askanews) – Kasia Smutniak torna dietro la macchina da presa dopo Mur, vincitore del Nastro d’Argento Documentari 2024 per il Cinema del Reale e dirige Mustang, racconto intimo e inedito che nasce dal primo viaggio compiuto nel 2003 insieme a Pietro Taricone nella remota regione del Mustang, in Nepal, e racconta oltre vent’anni di vita. Pietro Taricone è morto il 29 giugno 2010 a 35 anni a seguito di un tragico incidente di paracadutismo. Una scena del docufilm. Leggi anche › Kasia Smutniak lascia il cinema: «È la decisione più punk che ho preso finora» Le prime immagini di Mustang, il docufilm di Kasia Smutniak sul progetto con Taricone. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Nel 2003 si conoscono da poco quando, zaino in spalla e una piccola telecamera, partono per il Mustang. Si scambiano una promessa: tornare un giorno e fare qualcosa per proteggere quella cultura. Insieme non torneranno più

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