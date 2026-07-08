La Cassazione ha confermato la confisca degli attici di lusso, di una Maserati e di una Jaguar appartenenti a un ex broker dentista. I ricorsi presentati sono stati respinti e i beni rimangono sotto sequestro. La decisione è definitiva e riguarda anche le somme di denaro e le disponibilità finanziarie associate. La procedura si basa su un procedimento giudiziario in corso.

TREVISO - Gli attici, le auto di lusso e le disponibilità finanziarie restano confiscati. La Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati da Alberto Vazzoler e dai terzi interessati, confermando il provvedimento di prevenzione patrimoniale che aveva colpito il patrimonio ritenuto riconducibile all’ex broker ed ex dentista, 67 anni, residente a Musile di Piave ma conosciuto anche nella Marca, in particolare a Roncade, dove aveva abitato. Il verdetto chiude, almeno su questo fronte, la lunga battaglia giudiziaria sui beni. La Cassazione ha confermato quanto già stabilito dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano: secondo i giudici, quel patrimonio non sarebbe stato adeguatamente giustificato rispetto ai redditi leciti dichiarati e sarebbe riconducibile, direttamente o attraverso intestazioni formali a società e familiari, a Vazzoler. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Vazzoler, la Cassazione conferma: confiscati all'ex broker dentista gli attici di lusso, una Maserati e una Jaguar

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