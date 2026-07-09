Durante la sfilata di Parigi, lo stilista Duran Lantink ha presentato capi che modificano le proporzioni del corpo umano, ispirati a Maria Antonietta. La collezione ha attirato l’attenzione per le scelte provocatorie e innovative. La passerella di Jean Paul Gaultier, in cui Lantink ha debuttato come nuovo direttore creativo, si distingue per questa svolta estrema e non convenzionale. La sfilata ha suscitato reazioni forti e discussioni nel mondo dell’Alta Moda.

Se c’è una certezza nella settimana dell’Alta Moda di Parigi, è che la sfilata di Jean Paul Gaultier non passerà inosservata. Specialmente ora che Duran Lantink – altro stilista enfant terrible con uno spiccato gusto per la provocazione – ha preso le redini della Maison. Per il debutto nel mondo dell’Haute Couture non si è limitato a stravolgere gli abiti, ma i corpi stessi, inventando nuove anatomie attraverso code in tulle, braccia tubolari e protuberanze che imitano i glitch delle immagini generate con l’intelligenza artificiale. A chi si è ispirato Lantink per la prima sfilata Couture. Da quando Duran Lantink è entrato a far parte di Jean Paul Gaultier, ha portato nelle collezioni un gusto per l’assurdo, ma anche l’amore per le illusioni ottiche e una riflessione costante sui corpi. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Per il debutto nel mondo dell'Alta Moda, lo stilista Duran Lantink non si è limitato a stravolgere gli abiti, ma le stesse proporzioni del corpo umano. Nel segno di Maria Antonietta.

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