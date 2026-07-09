Per il debutto nel mondo dell' Alta Moda lo stilista Duran Lantink non si è limitato a stravolgere gli abiti ma le stesse proporzioni del corpo umano Nel segno di Maria Antonietta
Durante la sfilata di Parigi, lo stilista Duran Lantink ha presentato capi che modificano le proporzioni del corpo umano, ispirati a Maria Antonietta. La collezione ha attirato l’attenzione per le scelte provocatorie e innovative. La passerella di Jean Paul Gaultier, in cui Lantink ha debuttato come nuovo direttore creativo, si distingue per questa svolta estrema e non convenzionale. La sfilata ha suscitato reazioni forti e discussioni nel mondo dell’Alta Moda.
Se c’è una certezza nella settimana dell’Alta Moda di Parigi, è che la sfilata di Jean Paul Gaultier non passerà inosservata. Specialmente ora che Duran Lantink – altro stilista enfant terrible con uno spiccato gusto per la provocazione – ha preso le redini della Maison. Per il debutto nel mondo dell’Haute Couture non si è limitato a stravolgere gli abiti, ma i corpi stessi, inventando nuove anatomie attraverso code in tulle, braccia tubolari e protuberanze che imitano i glitch delle immagini generate con l’intelligenza artificiale. A chi si è ispirato Lantink per la prima sfilata Couture. Da quando Duran Lantink è entrato a far parte di Jean Paul Gaultier, ha portato nelle collezioni un gusto per l’assurdo, ma anche l’amore per le illusioni ottiche e una riflessione costante sui corpi. 🔗 Leggi su Amica.it
Gran Bazar N.89 - Speciale Campidoglio: Alta Moda con Patty Farinelli e Federico Wardal
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