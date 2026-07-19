Monte Soratte | Tra Natura Storia e Leggenda – Un Viaggio nel Cuore della Lazio tra Eremi Grotte Carsiche e il Misterioso Bunker di Mussolini

Il Monte Soratte si trova a circa un'ora da Roma, dominando la valle del Tevere. La sua conformazione calcarea ospita grotte carsiche e un bunker risalente al periodo della seconda guerra mondiale, costruito durante il regime fascista. Il sito include anche eremi e aree naturali che si sviluppano lungo il suo profilo.

Un monte solo, un profilo che taglia il cielo, una promessa: sali piano, ascolta il vento, lascia che la pietra ti racconti. Il Monte Soratte è questo: un’isola calcarea nel mare della valle del Tevere, a un’ora da Roma, dove natura, storia e un filo di leggenda camminano alla stessa andatura. Spunta all’improvviso, come una balena bianca nella campagna. Orazio lo citava già, e non a caso. Il Monte Soratte (691 m) è un bastione solitario nel cuore del Lazio, appena sopra Sant’Oreste. Intorno, le colline respirano lente; sopra, un crinale nudo che acceca di luce nelle giornate terse. Dentro la riserva naturale trovi boschi di lecci, ginestre, fioriture primaverili. 🔗 Leggi su Temporeale.info

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