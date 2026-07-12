A Tomar, nel cuore del Portogallo, si può visitare il Convento di Cristo, un complesso storico legato ai Templari. La città offre anche un Caffè Paraiso, tra tradizioni locali e atmosfere rilassate. Il viaggio si svolge lontano dalla folla, tra cavalieri templari, navigatori e antiche usanze popolari. La visita invita a rallentare e scoprire le radici storiche e culturali di questa località.

Dal Convento di Cristo al Caffè Paraiso, un racconto di viaggio a Tomar tra cavalieri templari, tradizioni popolari e lentezza.. Taccuino di viaggio del Portogallo lontano dalla folla: un invito alla lentezza tra cavalieri templari, navigatori e tradizioni popolari. Una sosta al “ Paraiso” di Tomar ha il profumo di un’epoca più lenta, non solo di crema e di caffè. Il Paraiso, caffè storico di Tomar – Foto: Dominga Ciccarelli È dal 1911 che le sue rosse colonne fingono un corpo di marmo, nascondendo la loro anima di ferro, come le armature di quei cavalieri templari che dal 1160 fecero del “ Convento do Cristo” la loro fortezza. Cavalieri... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Tomar, viaggio lento nel cuore del Portogallo tra Templari e storia

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Le meraviglie del Portogallo: da Porto allAlgarve, tra borghi e Atlantico

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