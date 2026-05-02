Nel cuore del Montalbano, un documentario esplora la biodiversità locale, con un focus particolare sulle orchidee rare che popolano il territorio. Attraverso immagini e testimonianze, viene ricostruita anche la storia inedita della Valleriana, un'area ricca di tradizioni e natura. La pellicola offre uno sguardo dettagliato sulle specie floreali più rare e sulla connessione tra il paesaggio naturale e le vicende storiche della zona.

? Cosa scoprirai Quali specie di orchidee rare si possono osservare nel Montalbano?. Come ricostruisce il documentario la storia inedita della Valleriana?. Chi guiderà l'escursione tra la macchia mediterranea e gli uccelli rari?. Perché la tutela della biodiversità può rafforzare la coesione sociale?.? In Breve Incontro conoscitivo il 9 maggio presso la Saletta Soci Coop dalle 17 alle 19.. Escursione guidata da Enrico Zarri il 16 maggio con limite 25 partecipanti.. Proiezione documentario di Sandra Cecchi e Simone Bonechi il 23 maggio ore 16.. Collaborazione tra Unicoop, Legambiente Pistoia e l'Istituto Storico Lucchese per il territorio.. La Sezione Soci Unicoop della Valdinievole lancia il progetto La Coop e il territorio per esplorare il Colle di Monsummano e la Valleriana attraverso incontri naturalistici e storici tra maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Biodiversità e storia: viaggio tra orchidee e natura nel Montalbano

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