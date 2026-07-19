Mondiali quanto incassano i club di Serie A | Milan in vetta seguono Atalanta e Inter La classifica

I club di Serie A hanno ricevuto complessivamente circa 50 milioni di euro dai Mondiali, con il Milan in testa, seguito da Atalanta e Inter. La Fifa distribuisce i fondi in base ai giocatori convocati e al tempo di presenza nel torneo. La somma varia in funzione delle partite giocate e del ruolo dei calciatori nelle rispettive nazionali. La distribuzione si basa su criteri ufficiali stabiliti dall'organizzazione calcistica internazionale.

I Mondiali sono fonte di incasso per le squadre di Serie A, che dalla Fifa ricevono dei fondi in base ai giocatori utilizzati e alla durata. Secondo l'analisi di Calcio e Finanza, i club di Serie A incasseranno 14 milioni di dollari dal Fifa Club Benefits Programme: quest'ultima è l'intesa tra la Fifa e i club europei, che percepiscono circa 5.000 dollari al giorno per ciascun giocatore impegnato ai Mondiali. Complessivamente, sono stati stanziati 355 milioni di dollari da destinare alle squadre per la partecipazione dei calciatori alla coppa del Mondo. Al massimo campionato italiano andrà circa il 3,9% dell'intera somma, forte del numero di calciatori convocati (l'Italia è il quinto paese per numero giocatori coinvolti nel Mondiale in Usa, Canada e Messico). 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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