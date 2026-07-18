Le società ricevono un indennizzo dalla FIFA per ogni giorno in cui un loro calciatore partecipa ai Mondiali, dalla data di rilascio fino al giorno dopo l'ultima partita della nazionale. Questo compenso viene riconosciuto quotidianamente e rappresenta un piccolo incasso per le squadre coinvolte. La classifica dei club più ricchi si basa anche su questi pagamenti, con il Manchester City in testa e il Milan tra le italiane più avanti.

Ogni giorno trascorso al Mondiale vale qualche piccolo incasso per i club. La Fifa, infatti, riconosce un indennizzo alle società che mettono a disposizione i propri giocatori per le nazionali: il compenso matura dal giorno del rilascio del calciatore fino al giorno successivo all'ultima partita disputata dalla sua selezione. Più convocati e più lungo il cammino della nazionale, maggiore sarà l'incasso finale: secondo le stime della Fifa si parla di circa 5mila dollari al giorno per giocatore, contributo versato alla società proprietaria del cartellino durante la stagione 202526. Considerando che la conclusione del torneo è dietro l'angolo, ecco quanto incasseranno i club, italiani e non solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Quanto incassano i club per i calciatori al Mondiale? La classifica: City in cima, Milan prima italiana poi...

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