Mondiali ecco quanto incassano i club italiani dalla FIFA | l’Inter al terzo posto! Primo il Milan

Notizia in breve

Il club italiano che incassa di più dai Mondiali è il Milan, seguito dall’Inter al terzo posto. La FIFA versa ai club una percentuale degli introiti generati dal torneo, che include diritti tv e sponsorizzazioni. La cifra totale varia di anno in anno, ma i club italiani ricevono milioni di euro complessivi. La ripartizione avviene in base ai giocatori convocati e alla loro presenza nel torneo. I Mondiali rappresentano un’importante fonte di entrate per le squadre di Serie A.