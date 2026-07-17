Mondiali ecco quanto incassano i club italiani dalla FIFA | l’Inter al terzo posto! Primo il Milan
Il club italiano che incassa di più dai Mondiali è il Milan, seguito dall’Inter al terzo posto. La FIFA versa ai club una percentuale degli introiti generati dal torneo, che include diritti tv e sponsorizzazioni. La cifra totale varia di anno in anno, ma i club italiani ricevono milioni di euro complessivi. La ripartizione avviene in base ai giocatori convocati e alla loro presenza nel torneo. I Mondiali rappresentano un’importante fonte di entrate per le squadre di Serie A.
Inter News 24 . Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. I Mondiali di calcio non rappresentano soltanto un traguardo sportivo per i calciatori, ma si confermano anche un’importante fonte di introiti per le società di appartenenza. La FIFA ha infatti stabilito un sistema di indennizzi economici che prevede il versamento di almeno 5.000 dollari al giorno per ciascun atleta convocato e messo a disposizione della propria Nazionale durante la competizione iridata. Secondo le stime elaborate da Calcio e Finanza, i club del massimo campionato italiano registreranno un incasso complessivo di circa 14 milioni di dollari grazie al contributo dei tesserati impegnati nel torneo. 🔗 Leggi su Internews24.com
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