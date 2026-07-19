Mondiali oggi Spagna-Argentina | le formazioni e come vedere la finale

Da sportface.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle 21 italiane si gioca al MetLife Stadium di New York la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. La partita vede opporsi le formazioni di De La Fuente e Scaloni. È la conclusione del torneo, con le due squadre che si sfidano per il titolo mondiale. La sfida si svolge in un orario centrale e viene trasmessa in diretta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le Furie Rosse sfidano l’Albiceleste al MetLife Stadium di New York alle 21 italiane. De La Fuente contro Scaloni per il titolo mondiale. È il giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, Spagna e Argentina si affrontano nell’ultimo atto della rassegna iridata, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si giocherà al MetLife Stadium di New York con calcio d’inizio fissato alle ore 21 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv, anche in chiaro, su Rai 1 e DAZN. La Spagna di Luis De La Fuente arriva alla finale dopo il successo per 2-0 contro la Francia in semifinale. A decidere la sfida sono stati il rigore trasformato da Oyarzabal e il gol di Pedro Porro, che hanno consegnato alle Furie Rosse il pass per l’ultimo atto del torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

mondiali oggi spagna argentina le formazioni e come vedere la finale
© Sportface.it - Mondiali, oggi Spagna-Argentina: le formazioni e come vedere la finale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara

Video Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

Spagna-Argentina, orario e dove vedere in chiaro (e anche in 4k) la finale dei Mondiali 2026: non solo Yamal contro Messi, le probabili formazioniLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si svolgerà in diretta, disponibile anche in 4K.

Dove vedere la finale dei Mondiali tra Argentina e SpagnaLa finale dei Mondiali maschili di calcio tra Argentina e Spagna si gioca stasera alle 21.

Temi più discussi: Spagna-Argentina, è il giorno della finale: perché il dominio del gioco chiesto da De La Fuente può mettere in difficoltà Scaloni; Spagna-Argentina, cosa sapere prima della finale del Mondiale 2026; Mondiali, oggi la finale Spagna-Argentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Spagna-Argentina, un solo precedente nei Mondiali. Quella volta che Messi abbandonò lo stadio.

spagna argentina mondiali oggi spagna argentinaMondiali, oggi Spagna-Argentina: le formazioni e come vedere la finaleLe Furie Rosse sfidano l’Albiceleste al MetLife Stadium di New York alle 21 italiane. De La Fuente contro Scaloni per il titolo mondiale. È il giorno della fina ... sportface.it

spagna argentina mondiali oggi spagna argentinaSpagna-Argentina oggi in finale ai Mondiali, a che ora e dove vederla in TV: Yamal sfida MessiStasera a New York, al MetLife Stadium, si gioca la finale dei Mondiali 2026. Scenderanno in campo la Spagna e l'Argentina, portate all'atto conclusivo da de la Fuente e Scaloni. La Spagna disputa la ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web