Mondiali oggi Spagna-Argentina | le formazioni e come vedere la finale

Alle 21 italiane si gioca al MetLife Stadium di New York la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. La partita vede opporsi le formazioni di De La Fuente e Scaloni. È la conclusione del torneo, con le due squadre che si sfidano per il titolo mondiale. La sfida si svolge in un orario centrale e viene trasmessa in diretta.

Le Furie Rosse sfidano l’Albiceleste al MetLife Stadium di New York alle 21 italiane. De La Fuente contro Scaloni per il titolo mondiale. È il giorno della finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, Spagna e Argentina si affrontano nell’ultimo atto della rassegna iridata, ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. Il match si giocherà al MetLife Stadium di New York con calcio d’inizio fissato alle ore 21 italiane. La partita sarà trasmessa in diretta tv, anche in chiaro, su Rai 1 e DAZN. La Spagna di Luis De La Fuente arriva alla finale dopo il successo per 2-0 contro la Francia in semifinale. A decidere la sfida sono stati il rigore trasformato da Oyarzabal e il gol di Pedro Porro, che hanno consegnato alle Furie Rosse il pass per l’ultimo atto del torneo. 🔗 Leggi su Sportface.it

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