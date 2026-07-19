Mondiali 2026 Spagna-Argentina | orario e dove vedere la finale

La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina si giocherà domani. L'incontro si terrà in uno stadio ancora da definire, con inizio alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali sportivi e sarà disponibile anche in streaming sui servizi ufficiali. Le formazioni sono ancora da ufficializzare, ma si conoscono le ultime indiscrezioni sui ritiri e i probabili schieramenti.

Tutto pronto per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. Dalle probabili formazioni alle ultime dai ritiri, fino alle informazioni su diretta tv e streaming: ecco tutto quello che c'è da sapere. È arrivato il momento più atteso del calcio mondiale. Stasera domenica 19 luglio, nella splendida cornice del New York New Jersey Stadium (il celebre MetLife Stadium di East Rutherford), andrà in scena l'ultimo atto della Coppa del Mondo 2026. A sfidarsi per il titolo iridato saranno la Spagna, campione d'Europa in carica, e l'Argentina, detentrice del titolo mondiale conquistato in Qatar. L'attesa è alle stelle per una sfida che promette scintille tra il palleggio e la freschezza delle Furie Rosse e la foga agonistica dell'Albiceleste. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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