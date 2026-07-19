Mondiali | l' Inghilterra chiude terza Francia battuta 6-4 Ai Tre Leoni il festival del gol
L'incontro tra Francia e Inghilterra si è concluso con un punteggio di 6-4 in favore dei Tre Leoni. La partita ha visto numerosi gol, con la Francia che ha segnato quattro reti e l'Inghilterra sei. La formazione francese ha schierato Maignan in porta, mentre in difesa Gusto e Lacroix hanno ricevuto valutazioni inferiori, e alcuni cambi sono avvenuti nel secondo tempo. La squadra inglese ha sfoggiato un attacco prolifico, segnando più reti.
FRANCIA-INGHILTERRA 4-6 FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 6.5; Gusto 4 (46' st Koundé sv), Konaté 4 (1' st Upamecano 6.5), Lacroix 5, T. Hernandez 3 (1' st Digne 6); Zaire-Emery 5, Rabiot 4.5; Olise 5.5, Cherki 4 (1' st Dembélé 7), Doué 5 (1' st Barcola 7); Mbappé 8. In panchina: Samba, Risser, Saliba, L. Hernandez, Koné, Tchouameni, Kanté, Akliouche, Thuram, Mateta. Allenatore: Deschamps 5. INGHILTERRA (4-2-3-1): D. Henderson 6.5; Quansah 5.5 (38' st James sv), Konsa 6.5, Guehi 6 (47' st Chalobah sv), Spence 6.5; Rice 7, Eze 6.5 (34' st Bellingham 6.5); Saka 8, Rogers 6, Rashford 6.5 (1' st Watkins 4.5); Toney 5 (34' st Anderson sv). 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it
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