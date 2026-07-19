Mondiali | l' Inghilterra chiude terza Francia battuta 6-4 Ai Tre Leoni il festival del gol

Notizia in breve

L'incontro tra Francia e Inghilterra si è concluso con un punteggio di 6-4 in favore dei Tre Leoni. La partita ha visto numerosi gol, con la Francia che ha segnato quattro reti e l'Inghilterra sei. La formazione francese ha schierato Maignan in porta, mentre in difesa Gusto e Lacroix hanno ricevuto valutazioni inferiori, e alcuni cambi sono avvenuti nel secondo tempo. La squadra inglese ha sfoggiato un attacco prolifico, segnando più reti.