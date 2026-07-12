L'Inghilterra ha battuto la Norvegia 2-1 nei quarti di finale della Coppa del Mondo 2026. Il gol decisivo è stato segnato da Jude Bellingham, che ha portato i Tre Leoni alle semifinali. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, con l'Inghilterra che ha ottenuto la vittoria grazie a questo gol.

2026-07-12 01:57:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Jude Bellingham ha segnato al terzo minuto dei tempi supplementari mentre l’Inghilterra è arrivata in rimonta per battere la Norvegia a Miami e avanzare alla semifinale della Coppa del Mondo 2026 contro Argentina o Svizzera ad Atlanta mercoledì. Il tiro-cross di Andreas Schjelderup al 36? ha aperto le marcature prima che Bellingham raccogliesse il passaggio di Anthony Gordon e tirasse un sacco di tiri nell’angolo più lontano della rete durante i minuti di recupero del primo tempo. A Harry Kane è stata esclusa una conclusione per fuorigioco poco prima dell’intervallo e il gol di Torbjorn Heggem è stato annullato poco dopo l’intervallo a causa di una spinta di Erling Haaland su Eliot Anderson. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Inghilterra – Norvegia 2-1: resoconto, risultato e gol della Coppa del Mondo 2026 mentre il gol di Jude Bellingham manda i Tre Leoni alle semifinali

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