Norvegia-Inghilterra | formazioni previste statistiche e dove guardare mentre i Tre Leoni puntano alla semifinale ai Mondiali del 2026

2026-07-10 13:22:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il terzino del Manchester City Nico O’Reilly è fiducioso che l’Inghilterra possa gestire la minaccia di Erling Haaland data la conoscenza approfondita dell’attaccante norvegese da parte della squadra. I Tre Leoni potrebbero schierarsi con tre degli attuali o ex compagni di squadra del City di Haaland nella difesa a quattro sabato sera, quando le squadre si scontreranno a Miami nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Haaland ha segnato sette gol in quattro presenze negli Stati Uniti, Canada e Messico, comprese due reti brillanti nella vittoria degli ottavi di finale sul Brasile per 2-1 da parte della squadra di Stale Solbakken. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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