Norvegia-Inghilterra | formazioni previste statistiche e dove guardare mentre i Tre Leoni puntano alla semifinale ai Mondiali del 2026
La formazione dell'Inghilterra prevede probabilmente un modulo con tre difensori, con Nico O’Reilly nel ruolo di terzino. La squadra punta a eliminare la Norvegia, affidandosi anche alla familiarità con il gioco di Erling Haaland, che milita nel Manchester City. La partita si gioca in un torneo che mira alle semifinali del Mondiale 2026. Le statistiche indicano che i Tre Leoni si affidano alla conoscenza dell’attaccante norvegese per contenere le sue incursioni offensive.
2026-07-10 13:22:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il terzino del Manchester City Nico O’Reilly è fiducioso che l’Inghilterra possa gestire la minaccia di Erling Haaland data la conoscenza approfondita dell’attaccante norvegese da parte della squadra. I Tre Leoni potrebbero schierarsi con tre degli attuali o ex compagni di squadra del City di Haaland nella difesa a quattro sabato sera, quando le squadre si scontreranno a Miami nei quarti di finale della Coppa del Mondo. Haaland ha segnato sette gol in quattro presenze negli Stati Uniti, Canada e Messico, comprese due reti brillanti nella vittoria degli ottavi di finale sul Brasile per 2-1 da parte della squadra di Stale Solbakken. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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