Mondiali le formazioni ufficiali di Spagna e Argentina | ora in corso la cerimonia di chiusura | La diretta

Da ilfattoquotidiano.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giornalista ha dichiarato di aver perso il suo accredito per la finale, nonostante fosse stato autorizzato, a seguito di una decisione della Fifa. La cerimonia di chiusura è in corso, dopo l’esibizione di Post Malone. Le formazioni ufficiali di Spagna e Argentina sono state annunciate prima dell’inizio della partita.

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