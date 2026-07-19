Mondiali le formazioni ufficiali di Spagna e Argentina | ora in corso la cerimonia di chiusura | La diretta

Un giornalista ha dichiarato di aver perso il suo accredito per la finale, nonostante fosse stato autorizzato, a seguito di una decisione della Fifa. La cerimonia di chiusura è in corso, dopo l’esibizione di Post Malone. Le formazioni ufficiali di Spagna e Argentina sono state annunciate prima dell’inizio della partita.

"Avevo l'accredito per la finale, ma la Fifa mi ha tolto tutto": la denuncia del giornalista Filippo Maria Ricci, escluso da Spagna-Argentina Finita l’esibizione di Post Malone. Tra poco Laura Pausini e Robbie Williams. SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni Il peggior Mondiale di sempre: i capricci di Trump, il vassallaggio di Infantino e un business sfrenato che... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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