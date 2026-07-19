Mondiali attesa per la finale tra Spagna e Argentina | in corso la cerimonia di chiusura con anche Laura Pausini | La diretta

È in corso la cerimonia di chiusura dei Mondiali, con anche la partecipazione di Laura Pausini. La finale tra Spagna e Argentina si giocherà a breve. La formazione spagnola schiera Unai Simon in porta, con Porro, Laporte, Cubarsí e Cucurella in difesa. A centrocampo ci sono Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Dani Olmo e Baena, con Oyarzabal in attacco. L’Argentina risponde con Dibu Martinez tra i pali, e una linea difensiva composta da Montiel, Romero, Lisandro Martinez e Tagliafico. A centrocampo De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister e Nico

SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente ARGENTINA (4-4-2): Dibu Martinez; Montiel, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Nico Gonzalez; Messi, Julian Alvarez. Ct. Scaloni Il peggior Mondiale di sempre: i capricci di Trump, il vassallaggio di Infantino e un business sfrenato che ha stravolto il calcio Spagna-Argentina, è il giorno della finale: perché il dominio del gioco chiesto da De La Fuente può mettere in difficoltà Scaloni Spagna–Argentina si gioca oggi, domenica 19 luglio, alle ore 21 italiane, al MetLife di New York. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Cresce l'attesa a Napoli per la finale tra Spagna e Argentina

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