A che ora inizia la Cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 | le star che si esibiranno prima di Argentina-Spagna

La cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 è prevista per le 20:00, prima della partita tra Argentina e Spagna. Sul palco si esibiranno alcune star della musica internazionale, con performance che dureranno circa trenta minuti. Dopo l’evento musicale, alle 20:30, inizierà la finale, trasmessa in diretta in tutto il mondo. La partita si giocherà allo stadio principale della città ospitante.

Ultime ore di attesa in vista dell’ultimo atto dei Mondiali di calcio 2026, con Spagna e Argentina che si contenderanno la Coppa del Mondo in una Finale che si preannuncia altamente spettacolare. La partita, in programma al MetLife Stadium di East Rutherford (area metropolitana di New York e del New Jersey), comincerà stasera alle ore 21.00 italiane (le 15.00 locali) e verrà preceduta dalla cerimonia di chiusura del torneo. Oltre all’halftime show che renderà più lungo del solito l’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, ci sarà spazio anche per una lunga cerimonia che scatterà alle 19.30 italiane, quindi un’ora e mezza prima del calcio d’inizio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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