Stasera si assegna il titolo del Mondiale 2026, la prima edizione con 48 squadre. Spagna e Argentina si sfidano per la vittoria. L’Argentina, con la possibilità di ottenere la quarta stella, potrebbe eguagliare il record. Il torneo ha visto polemiche nelle edizioni passate, ma questa finale si concentra sulla lotta tra le due nazionali. La partita si svolge in uno stadio ancora da definire.

Si chiude stasera il Mondiale del 2026, la prima edizione a 48 squadre nella storia. Spagna ed Argentina si giocheranno la possibilità di conquistare il titolo iridato. Per l’Albiceleste, in caso di successo, sarebbe la quarta stella della sua storia, la seconda consecutiva dopo il successo nel 2022 in Qatar, il primo per Leo Messi. Per la Spagna, invece, si tratterebbe del secondo Mondiale dopo quello del 2010 in Sudafrica. Le Furie Rosse sono le detentrici del titolo europeo, conquistato due anni fa. L’Argentina, in caso di vittoria, agguanterebbe nell’albo d’oro l’Italia e la Germania ferme a quota quattro e si lancerebbe all’inseguimento del Brasile, unica a quota cinque ma a secco di vittorie dal 2002. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mondiali, l’albo d’oro: dalla possibile quarta stella per l’Argentina alle polemiche delle edizioni passate

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AI DramaHe Was Sent Back to 2002. He Had One Goal: Make His Nation Champions.

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