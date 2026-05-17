Chiara Ferragni ha scelto di tornare al Festival di Cannes con un nuovo look per la sesta volta, sfoggiando onde scolpite nei capelli. Dopo il caso del Pandoro Gate, l’imprenditrice e influencer italiana si presenta di nuovo sui red carpet più importanti. Negli anni passati, ha adottato diversi beauty look, che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei media. La sua presenza al festival continua a essere un momento di grande visibilità, anche dopo le polemiche e le discussioni degli ultimi mesi.

L'imprenditrice e influencer ha scelto il red carpet del film in gara Garance, che tradotto in inglese si intitola Another Day, del regista francese Jeanne Herry. La star ha di recente ufficializzato la sua relazione con il manager colombiano José Hernandez attraverso una foto condivisa sui social nel giorno del suo compleanno. Lo scatto pubblicato da lui e poi condiviso da lei, li vede insieme davanti a una torta di compleanno durante i festeggiamenti. Secondo i recenti gossip l'influencer avrebbe anche già presentato la sua nuova fiamma al padre, dimostrando di aver voltato pagina dalla storia con Fedez. Intanto eccola, radiosa come sempre, calcare il red carpet di Cannes per la sesta volta con un make-up golden hours molto estivo e onde scultore, riga di alto e ciuffo voluminoso e ondulato dalle radici sollevate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chiara Ferragni con onde scolpite per la sesta volta al Festival di Cannes. I beauty look delle passate edizioni

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