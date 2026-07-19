Nella partita per il terzo posto ai Mondiali, l’Inghilterra ha vinto con una gara ricca di gol, finita 4-6 contro la Francia. La sfida ha visto dieci reti complessive e una prestazione ricca di emozioni. Durante l’incontro, un giocatore francese ha raggiunto il record di gol nella storia della competizione, diventando il miglior marcatore di sempre ai Mondiali.

L'Inghilterra ha sfatato il tabù 'finalina'. Mbappé ha messo una ipoteca sulla classifica dei cannonieri dei Mondiali ed è diventato il miglior marcatore di tutti i tempi nella storia della Coppa del Mondo. A Miami la Nazionale dei 'Tre leoni' si è imposta 6-4 contro la Francia nella partita pirotecnica che ha assegnato il terzo posto, vincendola per la prima volta dopo le sconfitte contro l'Italia nel 1990 e contro il Belgio nel 2018. L'attaccante del Real Madrid ha segnato due reti, arrivando a quota 10 e staccando di due lunghezze Messi, atteso con la sua Argentina dalla finale con la Spagna. Mbappé uno dei pochi titolari della formazione della Francia scelta da Deschamps (alla sua ultima da ct prima di lasciare a Zidane) per la 'sfida dei perdenti'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mondiali, la "finalina" è pirotecnica: dieci gol e Inghilterra terza davanti alla Francia

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