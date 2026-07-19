L'Inghilterra si prende il terzo posto ai Mondiali | 10 gol e spettacolo nella finalina contro la Francia

L'Inghilterra ha conquistato il terzo posto ai Mondiali battendo la Francia 4-3 in una partita ricca di gol e emozioni. Sono stati segnati complessivamente dieci gol, con continui capovolgimenti di fronte. La sfida si è svolta in modo molto combattuto, con entrambe le squadre che hanno tentato di prevalere fino all'ultimo minuto. La vittoria ha premiato l'Inghilterra per la sua prestazione offensiva e spettacolare.

L'Inghilterra vince la finale per il terzo posto ai Mondiali battendo la Francia dopo una partita spettacolare. Ben 10 gol segnati in una sfida a dir poco elettrizzante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Discussione Quotidiana - 18 Luglio 2026 reddit

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