Stasera si gioca la finale per il terzo posto dei Mondiali 2026 tra Francia e Inghilterra. La Francia, considerata la favorita, ha perso la semifinale e ora affronta l’altra nazionale eliminata. La partita si svolge in un contesto di delusione per entrambe le squadre, che si sfidano per il terzo gradino del podio. I match per il terzo posto rappresentano l’ultima occasione per le squadre di lasciare un risultato positivo nel torneo.

Un Mondiale che solo la Francia poteva perdere, nelle previsioni di molti, e così è stato. La Nazionale superfavorita del torneo, grazie all’attacco delle meraviglie (il poker Mbappé, Dembélé, Olise e Doué), naufragata nella semifinale contro la Spagna di Lamine Yamal dovrà accontentarsi di battersi solo per il terzo posto con i rivali d’Oltre Manica dell’Inghilterra. Il tutto nella finalina di stasera a Miami (alle 23 italiane) che vivrà anche l’ultimo ballo di Didier Deschamps, sulla panchina dei Bleus da ben 14 anni: sarà sostituito dall’ex della Juventus Zinedine Zidane. Il ct transalpino ormai in uscita dovrà cercare di trovare le parole giuste per motivare i suoi dopo la cocente sconfitta in semifinale contro le Furie Rosse: «La delusione è commisurata alle nostre ambizioni – ammette Deschamps –. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Mondiali 2026: stasera la finalina dei rimpianti tra Francia e Inghilterra

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