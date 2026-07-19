Mondiali | la Fifa verso entrate record per l' evento 15 miliardi di dollari

I Mondiali stanno per concludersi e la Fifa prevede di raggiungere un record di entrate, con un totale stimato di circa 15 miliardi di dollari. Questo importo supera di molto la prima previsione di 11 miliardi di dollari. Alla fine dell'evento, si conteranno circa 13 miliardi di euro di incassi complessivi. La somma include entrate da biglietti, diritti televisivi e sponsorizzazioni.

La Fifa si appresta ad ottenere un record di introiti ai Mondiali che si concluderanno stasera, col totale degli incassi che potrebbe raggiungere i 15 miliardi di dollari (13 miliardi di euro), una somma molto superiore alla stima iniziale di 11 miliardi di dollari (9,6 mld in euro). Lo riporta l'edizione odierna del quotidiano britannico 'Guardian', che attribuisce l'aumento consistente al mercato secondario della rivendita dei biglietti - su cui la Fifa trattiene due commissioni, il 15% dall'acquirente e il 15% dal venditore - e alle entrate da 'hospitality', che comprendono i servizi premium (palchi, aree VIP, ecc. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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