La FIFA ha annunciato che i ricavi generati dal Mondiale in America hanno superato i 10 miliardi di dollari, il doppio rispetto al torneo in Qatar nel 2022. Le stime iniziali del presidente della FIFA si sono rivelate corrette, e l’evento si prevede che porterà a un rafforzamento significativo dell’organizzazione. La priorità principale era aumentare i profitti, e i risultati ottenuti confermano questa strategia.

Le previsioni di Infantino si sono rivelate giuste e da questo Mondiale uscirà rafforzato in maniera titanica. Da manager aveva un compito: massimizzare i profitti. E da manager quel compito lo ha assolto alla perfezione. Le remore morali non appartengono a questa sfera di esistenza, in cui ciò che conta è il funzionamento dell’azienda calcio. E, fondamentalmente, è giusto così, guardando dal loro punto di vista. L’ Athletic analizza proprio questo aspetto di un Mondiale che ha stracciato qualsiasi record esistente. Un Mondiale da record. Si legge su Athletic: “ Il doppio del Qatar (furono raccolti 5,8 miliardi di dollari), è ciò che il presidente della Fifa Gianni Infantino ha previsto pubblicamente per il Mondiale 2026. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Mondiale in America, la Fifa Infantino ha superato i 10 miliardi di dollari di ricavi (il doppio di Qatar 2022)

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President Donald Trump said he asked FIFA chief Gianni Infantino to review a red-card foul against

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