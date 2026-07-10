Mondiali 2026 il trading sportivo vola | volume d’affari verso i 50 miliardi di dollari

Il volume d’affari del trading sportivo legato ai Mondiali 2026 si avvicina ai 50 miliardi di dollari. I mercati live, i prediction markets e i dati in tempo reale registrano una crescita significativa, con volumi che raggiungono livelli record. Le transazioni si moltiplicano durante il torneo, evidenziando un aumento dell’attività economica nel settore delle scommesse sportive e delle piattaforme di trading online.

Crescita dei mercati live, prediction markets, dati in tempo reale e volumi record: un’analisi dell’impatto economico della Coppa del Mondo. I Mondiali di Calcio 2026, ospitati da USA, Canada e Messico, non sono soltanto la competizione più grande mai organizzata nella storia del calcio: sono una macchina economica capace di generare volumi miliardari in ogni settore collegato all’evento. Tra questi, uno dei comparti più dinamici è quello del trading sportivo, che secondo le stime di Barron’s potrebbe raggiungere un giro d’affari di 50 miliardi di dollari durante la kermesse iridata. Un dato che conferma la crescita esponenziale di un... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

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Secondo le stime, il trading sportivo legato ai Mondiali di Calcio 2026 potrebbe raggiungere un volume d’affari di ben 50 miliardi di dollari. Ne abbiamo parlato con Davide Renna su @SkyTG24: tg24.sky.it/sport/2026/07/…. . PR: @espressocommpr . #FWC26 x.com

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