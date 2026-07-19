Mondiali è il momento di Spagna-Argentina | squadre in campo comincia la finale | La diretta

Le squadre di Spagna e Argentina sono schierate sul campo per la finale dei Mondiali. La coppa viene portata in campo da Carlos Alcaraz, mentre Mario Kempes e Iniesta la sollevano verso il cielo. Inizia l’inno della Fifa, cantato da Robbie Williams, Nicole Scherzinger e Laura Pausini, che si esibiscono al centro del campo. La partita è pronta a partire, con i giocatori in posizione e lo stadio pieno di tifosi.

Anche la coppa entra in campo: a portarla anche Carlos Alcaraz. Mario Kempes e Iniesta la alzano al cielo Ora tocca a Robbie Williams, Nicole Scherzinger e Laura Pausini che cantano in mezzo al campo l’inno della Fifa. Ora è il momento dell’inno nazionale statunitense, eseguito da Jennifer Hudson. La formazione degli elicotteri Marine One del presidente americano, Donald Trump, hanno appena sorvolato il MetLife Stadium dov’è in corso la cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio in vista della finale Argentina-Spagna delle 21. Il capo della Casa Bianca è atteso allo stadio di New Jersey per assistere alla finale. Tra gli altri ospiti, i reali di Spagna e il premier Pedro Sanchez. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina 1-2: la sintesi della gara

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