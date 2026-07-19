Spagna Argentina streaming e diretta tv | dove vedere la finale dei Mondiali 2026

Alle 21 italiane di oggi, domenica 19 luglio, si gioca la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina a New York. La partita si svolge allo stadio della città statunitense e sarà trasmessa in diretta streaming e in tv. La sfida si tiene in un impianto con capacità di diverse migliaia di spettatori, con le due squadre pronte a contendersi il titolo mondiale.

. SPAGNA ARGENTINA STREAMING TV – Oggi, domenica 19 luglio 2026, alle ore 21 (ora italiana) Spagna e Argentina scendono in campo a New York (Stati Uniti) per la finale dei Mondiali di calcio 2026. L’ultimo atto. Dove vedere Spagna Argentina in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio: In tv. La partita tra Spagna e Argentina sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 21 (orario italiano) di oggi, domenica 19 luglio 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

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