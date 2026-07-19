Durante i Mondiali, la questione spagnola ha attirato l’attenzione internazionale, con alcuni osservatori che ipotizzano un coinvolgimento politico dietro le scelte della federazione. Nel frattempo, si discute di possibili influenze straniere sulla squadra argentina, senza prove concrete. Le partite sono state al centro di discussioni su possibili interferenze esterne, mentre le decisioni ufficiali sono rimaste distinte da qualsiasi coinvolgimento politico diretto.

Mondiali e politica, l’ombra di Trump: il caso Spagna e il “sospetto” Argentina. Nel calcio moderno, ormai da tempo, il confine tra rettangolo verde e dinamiche geopolitiche si è fatto sempre più sottile. Eppure, fa scalpore l’ipotesi che il destino della Coppa del Mondo possa essere influenzato dalle simpatie — o antipatie — di Donald Trump. In un clima globale sempre più frammentato, circola con insistenza la suggestione che, in caso di vittoria della Spagna, il numero uno degli Stati Uniti possa riservare un trattamento particolare alla Federazione iberica, magari bypassando Gianni Infantino o mettendo in atto gesti diplomatici dal peso specifico non indifferente. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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