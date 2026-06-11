Mondiali 2026 al via tra calcio e geopolitica | ecco il ‘soccer’ nell’America di Trump

I Mondiali 2026 sono iniziati, con le partite che si svolgono in diverse città del Nord America. La competizione coinvolge trentaquattro squadre provenienti da vari paesi e si svolge in tre nazioni, tre stadi e 16 città. La fase si svolge senza incidenti significativi, ma il torneo si svolge in un contesto politico complesso, segnato da tensioni tra alcuni paesi partecipanti e le autorità locali.

(Adnkronos) – Se le edizioni di Russia 2018 e Qatar 2022 erano state accompagnate da durissime polemiche sui diritti umani e sull'uso del calcio come strumento di soft power e 'sportwashing', il Mondiale 2026 – al via giovedì 11 giugno alle 21 italiane con la partita inaugurale tra Messico e Sudafrica – rischia di trasformarsi. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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ARCIMATTO EP.29 - MONDIALI S.p.A . Al via i mondiali di calcio più commerciali di sempre

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