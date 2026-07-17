Mondiali Sánchez a New York per la finale | la tribuna esplosiva con Trump e il rischio beffa se vince la Spagna

Il premier spagnolo partirà domenica per New York per assistere alla finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. La presenza di Sánchez in tribuna ha attirato l’attenzione, con alcune fonti che descrivono l’atmosfera come «esplosiva» e che menzionano la possibile presenza di figure politiche statunitensi. Se la Spagna dovesse vincere, si potrebbe verificare una situazione considerata una beffa, dato che il premier sarà presente alla partita. La decisione di viaggiare negli Stati Uniti è stata comunicata dal governo di Madrid.

Il premier spagnolo Pedro Sánchez volerà domenica negli Usa per la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina. Lo ha annunciato il governo di Madrid. Sánchez si unirà quindi alla «super-spedizione» istituzionale che vedrà al MetLife Stadium di New York pure la famiglia reale di Spagna al gran completo: Re Felipe VI, la regina Letizia, la principessa Leonor e l’infanta Sofia. Non ci sarà invece il presidente argentino Javier Milei, che in un’intervista a La Derecha Radio ha detto che rispetterà per scaramanzia il protocollo delle partite precedenti: seguirà la finale dal palazzo presidenziale di Olivos insieme all’adorata sorella Karina, con indosso un giubbotto della compagnia petrolifera YPF (in Argentina è inverno e Milei dice di non usare il riscaldamento ). 🔗 Leggi su Open.online

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