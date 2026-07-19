mondiali di calcio 2026 un inaspettato e immeritato trionfo rai

Durante i Mondiali di Calcio 2026, le trasmissioni della Rai hanno registrato ascolti record, consolidando il loro ruolo di principale piattaforma per lo sport in chiaro. Nonostante il successo, alcuni critici suggeriscono che la Rai dovrebbe aggiornare il proprio approccio e innovare i contenuti, poiché il pubblico continua a seguire le partite indipendentemente dalla qualità della programmazione. La copertura televisiva ha attirato milioni di spettatori, confermando il forte legame tra calcio e televisione in Italia.

Ascolti alle stelle grazie ad uno sport che in chiaro continua ad ipnotizzare gli italiani, ma la Rai dovrebbe provare a svecchiarsi e ad evolvere, andando oltre il successo garantito da un Calcio che ha telespettatori a prescindere, chiunque vada in onda. Poco più di un mese fa c'era chi suonava le campane a morto, preannunciando l'indifferenza generale dell'italiano medio nei confronti dei Mondiali di Calcio 2026. Il terzo torneo consecutivo senza l'Italia. Mamma Rai, che aveva acquistato 35 partite sulle 104 complessive in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026, era stata anticipatamente criticata per lo 'sperpero di denaro pubblico' ipotizzando chissà quale disastro, con DAZN competitor streaming grazie all'esclusiva messa in onda dell'intero mondiale giocato tra USA, Canada e Messico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Mondiali di Calcio 2026 La Spagna batte l'Austria e conquista gli ascolti

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