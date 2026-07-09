Mondiali Calcio FIFA 2026 Diretta Rai Sport | Quarti - Programma Rai 1 e Telecronisti
Il torneo mondiale di calcio 2026 inizierà l’11 giugno, coinvolgendo Canada, Messico e Stati Uniti. La Rai trasmetterà le partite, con programmi dedicati su Rai 1 e telecronisti specifici. La copertura sarà disponibile anche su RaiPlay, con approfondimenti e trasmissioni radio. La fase dei quarti di finale sarà trasmessa in diretta, segnando l’inizio di un evento sportivo internazionale senza precedenti.
Guida ai Mondiali 2026 sulla Rai: partite trasmesse, telecronisti, programmi TV e radio e copertura su RaiPlay. Il triplice fischio dell'11 giugno 2026 segnerà l'inizio di un’ avventura sportiva senza precedenti, un viaggio che attraverserà i confini di Canada, Messico e Stati Uniti. La Rai, confermando il proprio ruolo di pilastro del servizio pubblico, ha predisposto una macchina comunicativa imponente per garantire ai. su Digital-News.it L'articolo Mondiali Calcio FIFA 2026 Diretta Rai Sport Quarti - Programma Rai 1 e Telecronisti proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
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