Il Mondiale di calcio 2026 inizierà l’11 giugno e si svolgerà tra Canada, Messico e Stati Uniti. La Rai trasmetterà le partite, inclusi i match delle semifinali, con telecronisti e programmi dedicati su Rai 1. La copertura sarà disponibile anche su RaiPlay, e saranno presenti approfondimenti radiofonici. La manifestazione rappresenta un evento sportivo senza precedenti, coinvolgendo tre nazioni e numerosi appassionati in tutto il mondo.

Guida ai Mondiali 2026 sulla Rai: partite trasmesse, telecronisti, programmi TV e radio e copertura su RaiPlay. Il triplice fischio dell'11 giugno 2026 segnerà l'inizio di un’ avventura sportiva senza precedenti, un viaggio che attraverserà i confini di Canada, Messico e Stati Uniti. La Rai, confermando il proprio ruolo di pilastro del servizio pubblico, ha predisposto una macchina comunicativa imponente per garantire ai. su Digital-News.it L'articolo Mondiali Calcio FIFA 2026 Diretta Rai Sport Semifinali - Programma Rai 1 e Telecronisti proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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