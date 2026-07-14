Durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali di calcio, Laura Pausini sarà presente come ospite speciale. La cantante italiana si esibirà insieme a Robbie Williams nel grande evento finale. La manifestazione si svolgerà in un luogo ancora non specificato, con un pubblico internazionale presente. La partecipazione di Pausini e Williams segna il punto conclusivo della manifestazione, che ha attirato milioni di telespettatori in tutto il mondo.

Gran finale dei mondiali di calcio con una special guest: Laura Pausini. L'artista italiana sarà infatti protagonista della cerimonia di chiusura del torneo iridato, domenica al New York New Jersey Stadium: 90' minuti prima del fischio d'inizio della partita che assegnerà il titolo, Pausini si esibirà con Nicole Scherzinger, Robbie Williams nello show in cui è atteso anche Tom Cruise. I tre artisti porteranno sul palco "Desire", l'inno ufficiale della competizione. "Dopo averla eseguita insieme per la prima volta a New York lo scorso anno - ha scritto sui social la star italiana - torneremo su quel palco per un altro momento indimenticabile che celebra il potere della musica, del calcio e delle emozioni che uniscono le persone. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Cerimonia di chiusura: Laura Pausini star del gran finale con Robbie Williams

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