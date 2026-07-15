Prima della partita finale dei Mondiali 2026, il New York New Jersey Stadium ospiterà una cerimonia di chiusura con spettacoli di cinema, musica e web. Tra i protagonisti annunciati ci saranno un attore di fama internazionale e una cantante nota, coinvolti in performance e interventi durante l’evento. La manifestazione si svolgerà prima del calcio d’inizio, attirando attenzione anche oltre il settore sportivo. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla durata o sugli artisti coinvolti.

La finale della Coppa del Mondo 2026 non sarà soltanto un evento sportivo. Prima del calcio d'inizio, il New York New Jersey Stadium ospiterà una grande cerimonia di chiusura con protagonisti del cinema, della musica e del web. La FIFA ha annunciato gli artisti e gli ospiti della cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026. Sul palco prima della finale ci saranno Tom Cruise, Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e IShowSpeed, mentre Jennifer Hudson interpreterà l'inno degli Stati Uniti. Tra gli ospiti della cerimonia La finale dei Mondiali 2026 si prepara ad andare ben oltre il calcio. L'ultimo atto della competizione, in programma... 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Temi più discussi: Mondiali 2026, cerimonia di chiusura con Laura Pausini, Robbie Williams e Tom Cruise; Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Tom Cruise tra gli ospiti; Mondiali 2026, Tom Cruise e Laura Pausini nel cast della cerimonia di chiusura; Mondiali 2026, Tom Cruise e Laura Pausini protagonisti della cerimonia di chiusura della finale.

Laura Pausini, Robbie Williams, Nicole Scherzinger e IShowSpeed saranno tra i protagonisti della cerimonia di chiusura dei #Mondiali 2026, il 19 luglio in New Jersey. Tom Cruise avrà un'apparizione speciale prima della finale. x.com

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