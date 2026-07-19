Mondiali 2026 Spagna-Argentina si contendono la Coppa | orario probabili formazioni e dove vederla

Stasera alle 21 italiane al MetLife Stadium di New York si gioca la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. L’arbitro sarà lo sloveno Slvako Vincic. La partita chiuderà il torneo, che si svolge in Nord America. Le formazioni probabili sono ancora da definire, mentre le televisioni trasmetteranno l’evento in diretta. La sfida rappresenta l’ultima partita del campionato mondiale di quest’anno.

Il conto alla rovescia è finito. Ultimo atto dei Mondiali 2026: stasera il MetLife Stadium di New York ospiterà la finale tra Spagna e Argentina. Fischio d’ inizio alle 21 italiane; ad arbitrare sarà lo sloveno Slvako Vincic. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da adidas Football (@adidasfootball) Furie Rosse e Albiceleste arrivano alla resa dei conti di questa sera avendo battuto rispettivamente la Francia e l’ Inghilterra, che nella notte si sono a loro volta scontrate per il terzo posto, andato ai Tre Leoni. La finale in lingua spagnola ha un sapore speciale per tanti motivi: da quello sentimentale che coinvolge Lionel Messi e Lamine Yamal, protagonisti delle foto tornate alla ribalta a 19 anni da quando vennero scattate per un calendario di beneficenza, a quello prettamente sportivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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QUARTAS DE FINAL DA COPA! QUEM TEM MAIS CHANCE DE SER CAMPEÃO

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