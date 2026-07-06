La partita tra Spagna e Portogallo si gioca questa sera al Dallas Stadium, negli ottavi di finale dei Mondiali 2026. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva e streaming, con orario ancora da definire. Le probabili formazioni includono le principali nazionali di ciascun team, ma i dettagli ufficiali non sono stati comunicati. La sfida rappresenta un appuntamento importante nel torneo, attirando l’attenzione degli appassionati di calcio.

Il grande derby iberico infiamma gli ottavi di finale dei Mondiali 2026: Spagna e Portogallo si sfidano questa sera al Dallas Stadium. Tutte le informazioni su orario, probabili formazioni e diretta tv e streaming. Questa sera lunedì 6 luglio, gli ottavi di finale dei Mondiali 2026 regalano una delle sfide più attese dell'intero torneo: Spagna-Portogallo. Al Dallas Stadium di Arlington, con calcio d'inizio alle 21:00 italiane, si affrontano due delle grandi favorite per la conquista del titolo. In palio c'è un biglietto d'oro per i quarti di finale, in un derby iberico che promette spettacolo tra campioni affermati e giovani talenti. Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Movieplayer.it - Mondiali 2026, Spagna-Portogallo: dove vederla in tv, orario e probabili formazioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali, Spagna-Capo Verde0-0: la sintesi della gara

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Portogallo-Spagna: orario e dove vederla in tv e streamingIl match tra Portogallo e Spagna negli ottavi dei Mondiali 2026 si terrà il 6 luglio a Dallas.

Leggi anche: Spagna-Capo Verde: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni della sfida del Gruppo H dei Mondiali

Temi più discussi: Portogallo-Spagna agli ottavi dei Mondiali 2026: formazioni, orario e dove vederla in tv e diretta streaming; Mondiali, oggi Spagna-Portogallo: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro); Mondiale, subito gli ottavi: via con Canada-Marocco. Tutti gli orari delle sfide e il tabellone; Mondiali 2026, Portogallo agli ottavi: sfiderà la Spagna. Svizzera batte l'Algeria 2-0.

Dove vedere Portogallo-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streaming x.com

Tutti i giocatori nati in Spagna e Portogallo che partecipano alla Coppa del Mondo 2026 reddit

Dove vedere Portogallo-Spagna, Mondiali 2026: Dazn o Rai, orario, tv e streamingDopo aver eliminato la Croazia ai sedicesimi di finale, il Portogallo di Cristiano Ronaldo affronta la temibile Spagna di Lamine Yamal, tra le favorite per la vittoria dei Mondiali 2026. Le Furie Ross ... msn.com

Portogallo-Spagna: tutto ciò che devi sapere sulla FIFA World Cup 2026Anteprima completa di Portogallo-Spagna ai Mondiali 2026. Analizziamo tattiche, news sulle formazioni e tutto ciò che c’è da sapere prima degli ottavi in Texas. calciomercato.com