Mondiali 2026 Spagna-Argentina | quando si gioca formazioni orario e dove vederla in diretta tv e streaming

La partita tra Spagna e Argentina si giocherà il 18 luglio 2026, durante i Mondiali. La sfida si terrà negli Stati Uniti, con orario da definire. Sarà visibile in diretta tv e streaming. La formazione spagnola sarà guidata da Lamine Yamal, mentre l’Argentina schiererà Lionel Messi, che cerca di conquistare il suo ultimo titolo mondiale.

New York, 18 luglio 2026 – Da una parte Lionel Messi, l’uomo che vuole riportare l’Argentina sul tetto del mondo. Dall’altra Lamine Yamal, il talento chiamato a guidare la nuova generazione della Spagna. Il presente e il futuro del calcio si incontrano nella partita che assegnerà la Coppa del Mondo 2026. La finale Spagna-Argentina si giocherà domenica 19 luglio al New York New Jersey Stadium. La Roja cerca il secondo titolo della propria storia, mentre l’Albiceleste vuole difendere il trofeo conquistato nel 2022. Spagna-Argentina, a che ora si gioca. Il calcio d’inizio è fissato alle 21, ora italiana. La finale sarà disputata al New York New Jersey Stadium, conosciuto anche come MetLife Stadium, a East Rutherford. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Mondiali 2026, finale Spagna-Argentina: chi vincerà La favorita

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