Durante la finale per il terzo posto dei Mondiali tra Francia e Inghilterra, un giocatore ha commentato pubblicamente la partita, definendola vergognosa e caratterizzata da comportamenti inaccettabili. La partita ha suscitato critiche per alcune azioni ritenute scorrette da parte dei giocatori. La discussione si è concentrata sui comportamenti in campo e sulla gestione dell’arbitraggio, senza ulteriori dettagli sui singoli episodi o sui nomi coinvolti.

La finale per il terzo posto dei Mondiali tra Francia e Inghilterra ha lasciato più di una riflessione, soprattutto per il modo in cui si è sviluppata la partita. Il 6-4 finale ha regalato spettacolo e tanti gol al pubblico, ma ha anche evidenziato una scarsa intensità tattica e poca attenzione difensiva. Un risultato così ricco di reti nella fase finale della Coppa del Mondo non si vedeva da 44 anni, dai tempi della storica sfida tra Ungheria ed El Salvador terminata 10-1. La Francia di Didier Deschamps ha vissuto un primo tempo particolarmente negativo, chiuso addirittura sullo 0-4. Una prestazione che ha provocato la dura reazione di Adrien Rabiot nel post partita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, Rabiot bastona la Francia: "Vergognoso, comportamenti inammissibili"

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