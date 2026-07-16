La finale dei Mondiali 2026 si giocherà tra Spagna e Argentina. La partita metterà di fronte la carriera leggendaria di Messi e le prospettive di Yamal, giovane talento. La sfida rappresenta anche un confronto tra un giocatore che ha scritto pagine importanti e un giovane emergente. La partita sarà l'ultima occasione per Messi di vincere un titolo mondiale, mentre Yamal cerca di affermarsi in un palcoscenico internazionale.

Una finale matrioska, un pezzo di storia che ne contiene al suo interno tante altre. Sarebbe un peccato ridurre l'ultimo atto dei Mondiali di calcio 2026 tra Spagna e Argentina esclusivamente alla sfida tra un calciatore che ha segnato indelebilmente l'ultima generazione – Leo Messi, 39 anni e non sentirli – e il 19enne che forse più di ogni altro è destinato a stregare gli occhi della prossima, Lamine Yamal. Spagna-Argentina sarà la prima finale della quasi centenaria storia dei Mondiali che – al MetLife Stadium, New Jersey (a due passi dalla Grande Mela) – vedrà affrontarsi due nazionali che parlano la stessa lingua ufficiale, il castigliano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Mondiali 2026: Spagna-Argentina è la finale tra l'immortalità di Messi e il destino di Yamal

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